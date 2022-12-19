НОВОСИБИРСК, 19 дек — ПРАЙМ. Пилотный контейнерный поезд с ячменем отправился из Барабинска Новосибирской области напрямую в Китай без перевалок, сообщает облправительство. США ожидают, что Китай и Индия будут покупать нефть в рамках потолка цен

В последние годы в Новосибирской области, которая ежегодно вывозит за свои пределы более 1 миллиона тонн зерна, получило развитие направление контейнерных перевозок. Если в 2017 году объем вывоза зерна в контейнерах составлял 20 тысяч тонн, то в этом году – более 280 тысяч. При этом для окупаемости место отгрузки контейнера должно быть максимально приближено к контейнерному терминалу. В связи с этим в текущем году в регионе по решению областного правительства и Западно-Сибирской железной дороги появилась первая станция-формирователь для отгрузки зерна на Восток — в Барабинске.

"Компанией "Новосибирскхлебопродукт" реализована пилотная отправка контейнерного поезда со станции Барабинск в Китайскую Народную Республику – 17 декабря сформирован и отправлен состав в количестве 70 контейнеров с ячменем общим объёмом 1750 тонн. На 23 декабря готовится к отправке второй поезд", — сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минсельхоза Евгений Лещенко.

Он отметил, что развитие контейнерной площадки в Барабинске позволит более эффективно вести отгрузку зерна на экспорт из центральных и западных районов области и оптимизировать логистические издержки, а значит – предлагать новосибирским сельхозтоваропроизводителям более привлекательную цену. СМИ: Китай показал США "желтую карточку"

"Это важное событие. Впервые мы доставим контейнеры без перевалки от станции, приближенной к линейному элеватору, до конечного потребителя на территории Китая. Считаю, что способ перспективный, а следующая станция формирования должна быть создана в Карасуке", — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным областного минсельхоза, с 1 сентября текущего года из региона вывезено железнодорожным транспортом уже 280 тысяч тонн зерна, в том числе на экспорт — 211 тысяч тонн. В текущем сезоне за пределы России направлено железнодорожным транспортом три четверти всех зерновых грузов.

Объемы погрузки зерна на станциях, расположенных на одной ветке с Барабинском – это Татарская, Чаны, Убинская, Каргат – составляют около 300-320 тысяч тонн в год. Планируется запустить еще одну станцию для формирования контейнерных зерновых поездов – в городе Карасуке.