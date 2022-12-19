МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет российским страховщикам заключать в 2023 году со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Документ обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки". МИД призвал снять санкции с экспорта российского зерна и удобрений

В законодательстве появилась поправка, позволяющая российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.

В начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что суть поправки состоит "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН".

До подписания закона действовал запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов.

По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.