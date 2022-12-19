МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор включил в план контрольных карантинных фитосанитарных обследований на 2023 год мониторинг карликовой головни пшеницы из-за выявления этого карантинного объекта в партиях зерна, поступающих в Турцию, говорится в сообщении ведомства. Россия и Египет обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

"В план контрольных карантинных фитосанитарных обследований на 2023 год включен мониторинг по вредителю Tilletia controversa Kühn (карликовой головни пшеницы — ред.)", — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова замруководителя ведомства Антона Кармазина. Обсуждение методов диагностики и работы лабораторий, проверяющих экспортные партии, стало основной темой переговоров замруководителя ведомства с замгендиректора главного управления по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турции Юнусом Байрамом.

"Российская Федерация является зоной, свободной от карликовой головни пшеницы, а ее обнаружение в российском зерне, о чем осенью уведомила турецкая сторона, – единичный беспрецедентный случай", — говорится в сообщении.

"Мы заинтересованы оставаться страной, свободной от карликовой головни пшеницы. Для этого разработан целый комплекс мероприятий. Что касается данного обнаружения, то служба доведет расследование до логического завершения", — заявил Кармазин.

В свою очередь, представитель компетентного ведомства Турции подтвердил факт того, что ранее в зерне из России карликовая головня пшеницы обнаружена не была. По его словам, в течение трех лет планируется провести полномасштабное обследование территории страны на наличие вредителя, а в будущем Турция намерена прийти к концепции нулевой терпимости по наличию этого вредного организма в зерновой продукции. Фактически это означает, что даже одна спора гриба Tilletia controversa Kühn исключает возможность отгрузки товара в республику, говорится в сообщении.

Вместе с тем замруководителя Россельхознадзора сообщил, что методики подсчета количества спор нет ни в европейских странах, ни в США, ни в Китае, и выступил с предложением компетентным научным институтам России и Турции выработать общую обозначенную методику, валидировать ее и внести в область аккредитаций лабораторий.

Карликовая головня пшеницы вызывается головневым грибом, заболевание вызывает деформацию всего растения в целом. Поражает в основном озимую пшеницу, но может также инфицировать рожь и дикорастущие злаки.