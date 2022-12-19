МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о подаче и отводе воды с использованием государственных мелиоративных систем (ГМС) и гидротехнических сооружений (ГТС) на договорной основе. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Путин упростил порядок подтверждения нулевого НДС для экспортеров

Закон устанавливает принципы оказания услуг по подаче и отводу воды организациями, осуществляющими эксплуатацию ГМС и находящихся в госсобственности отдельно расположенных ГТС. Они будут оказываться сельхозпроизводителям, другим юрлицам и физлицам на договорной основе, а также на основе принципов равного доступа к таким системам и сооружениям, платности и экономической обоснованности стоимости услуг.

При этом правительство РФ должно утвердить правила недискриминационного доступа получателей услуг к данной инфраструктуре. Стоимость же самих услуг по подаче и отводу воды будет определяться в соответствии с правилами ее расчета, утвержденными Минсельхозом. Министерство также установит порядок учета воды, подача и отвод которой были осуществлены с помощью соответствующих ГМС и ГТС.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. При этом заключенные до этой даты договоры, в соответствии с которыми осуществляются подача и (или) отвод воды, будут действовать до истечения срока их действия.

Сейчас подведомственные Минсельхозу госучреждения осуществляют подачу или отвод воды для обеспечения выращивания сельхозпродукции на мелиорированных землях. При этом часть мероприятий, связанных с подачей и отводом воды через магистральные и межхозяйственные каналы, осуществляется за счет средств госзадания. А транспортировка воды по внутрихозяйственной сети к земельным участкам возможна на договорной основе лишь во избежание срывов работ и при угрозе урожаю.

В ряде регионов водопользователи в судебном порядке оспаривали необходимость заключения договоров на оказание услуг по подаче или отводу воды с использованием ГМС или ГТС. Они объясняли это тем, что у соответствующих учреждений отсутствуют полномочия по установлению договорами условий предоставления воды.