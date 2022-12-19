ЖЕНЕВА, 19 дек — ПРАЙМ. Большая экспортируемого в рамках "зерновой сделки" зерна, так и не дошла до Африки, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный кризис на континенте, заявил в интервью РИА Новости региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф. Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку "зерновой сделки"

"По наблюдениям МККК, большая часть зерна, вывозимого из украинских портов в рамках "зерновой сделки", еще не прибыла в Африку. Мы с распростертыми объятиями приняли объявление о поставках в Кению, Судан, Джибути, Сомали и особенно в Эфиопию, но это не решит продовольственный кризис", — сказал он.

Юсеф добавил, что предоставление африканцам еды с помощью гуманитарной помощи — временное решение.

"Например, в Сомали поставки даже всего имеющегося зерна не решат проблему. Это было бы лишь временным решением на определенный период, но эти состояния выходят далеко за рамки простой временной конфигурации для поиска решения. Вот почему нас так беспокоит следующий год, когда в Сомали выпадет количество осадков гораздо меньше среднего, которое и без того является низким", — пояснил он.

Представитель МККК полагает, что Африке нужно создать систему сельскохозяйственного производства за счет инвестиций, потому что Африка может позволить себе производить достаточно продовольствия, чтобы стать независимой в этом вопросе.

Генеральный секретарь ЮНКТАД ООН Ребека Гринспен ранее заявила, что богатые страны получили две трети продовольственного зерна по продуктовой сделке. Байден сделал заявление по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.