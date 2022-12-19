Путин поручил скорректировать стратегию агропромышленного комплекса
Путин поручил скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Поручения утверждены по итогам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, который прошел 21 ноября.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", — говорится в сообщении.