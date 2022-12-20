МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Экспорт агропродукции через украинские порты на Дунае в 2022 году увеличился в 42 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ). На Украине назвали причины ареста активов российских энергокомпаний

"За 11 месяцев текущего года объем экспорта агропродукции (хлебные зерновые и масличные культуры) из портов Дунайского региона составил 6,1 миллионов тонн, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года в 42 раза", — говорится в сообщении на странице предприятия в соцсетях.

Также отмечается, что, согласно фактическим данным предприятия, за 11 месяцев 2022 года украинскими портами Измаил, Рени и Усть-Дунайск на Дунае было обработано 14,5 миллиона тонн грузов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь".

Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.