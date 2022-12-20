МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 20 декабря составил 48,06 тысячи тонн на общую сумму 726,253 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Госдума разрешила Гохрану продавать ценности Госфонда

На торгах во вторник было закуплено 23,625 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 371,575 миллиона рублей, 21,33 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 320,181 миллиона рублей и 3,105 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года на 34,497 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,861 миллиона тонн зерна на сумму 43,127 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на 21, 22 и 23 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.