МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Текущее строительство рыболовных судов в рамках первого этапа инвестиционных квот будет завершено до 2027 года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Рыболовецкое судно село на мель на Сахалине

"В связи со сложившейся обстановкой сроки реализации проектов рыболовных судов продлены на 2 года… Таким образом, текущее строительство по программе инвестквот должно быть завершено до 2027 года", — сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила, что суда по первому этапу инвестквот будут сданы позже намеченных сроков: рыбопромысловые суда закончат строить по оптимистичному сценарию в 2030–2031 годах, краболовы — в 2026–2027 годах. В целом готовность по заказам, по данным ассоциации, составляет 18–61%.

"Среди основных причин, которые привели к увеличению сроков постройки судов, можно выделить, во-первых, новизну и необходимость адаптации некоторых проектов, основанных на кооперации с иностранными компаниями. Зачастую заказчики изначально при заказе проектов ориентировались на иностранные проекты (от концепции до комплектующего оборудования) – что вызывает необходимость адаптации проектов и их корректировки", — пояснил Евтухов.

По его словам, компаниям, в частности, приходится искать замену ряда комплектующих, ранее поставлявшихся из недружественных государств.

Госдума во вторник приняла закон о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне санкций срок реализации проектов был продлен на два года — до семи лет. По обеим программам будут построены 105 судов.