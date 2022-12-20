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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221220/839243895.html
В МИД назвали сроки переговоров с ООН по "зерновой сделке" в очном формате
Сельское хозяйство
Новости
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. Касающиеся "зерновой сделки" переговоры с представителями ООН в очном формате состоятся в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Завтра у нас видеоконференция, потом... ПРАЙМ, 20.12.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, мид рф, оон, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Касающиеся "зерновой сделки" переговоры с представителями ООН в очном формате состоятся в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", — сказал он.
"В очном формате будет скорее всего в январе", — добавил Вершинин.