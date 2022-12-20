МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Касающиеся "зерновой сделки" переговоры с представителями ООН в очном формате состоятся в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В МККК рассказали о поставках в Африку в рамках "зерновой сделки"

"Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", — сказал он.

"В очном формате будет скорее всего в январе", — добавил Вершинин.