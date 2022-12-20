МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Средние цены производителей подсолнечника в РФ к середине декабря выросли до максимального уровня с августа на фоне высокого спроса переработчиков и низких запасов, но темпы закупок уже начинают замедляться, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон". Мосбиржа запустит расчет индекса масличных культур в 2023 году

"Средние цены на подсолнечник к середине декабря выросли до 25 075 рублей за тонну (без учета НДС). Котировки укрепились до максимального уровня с августа на фоне высокого спроса переработчиков и низких запасов", — говорится в мониторинге центра.

Но, хотя спрос со стороны переработчиков остается высоким, несколько крупных игроков уже начинают замедлять закупки, указывают эксперты. По их мнению, рост цен на культуру выглядит ограниченным, поскольку производители могут быть близки к пополнению запасов в преддверии новогодних праздников.

"Совэкон" указывает, что основным фактором роста цен на масло стало повышение спроса маслозаводов на фоне активного выпуска масла: объем его производства в октябре составил 577 тысяч тонн. "Конкуренция переработчиков за сырье высока, поскольку его запасы находятся на сравнительно низком для осени уровне", — говорится в аналитическом отчете центра.

На начало ноября в хранилищах сельхозпроизводителей насчитывалось 2,9 миллиона тонн подсолнечника против 3,2 миллиона годом ранее, согласно Росстату. "Пополнение запасов подсолнечника затягивается на фоне рекордно медленной уборки: на начало декабря доля убранных площадей составила 75%. В последний раз настолько медленно подсолнечник убирали в 2017 году, что привело к потерям 15% урожая", — говорится в отчете.