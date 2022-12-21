Кузбасские аграрии получат более 70 миллионов рублей за ввод неиспользуемых земель
КЕМЕРОВО, 21 дек — ПРАЙМ. Аграрии Кузбасса получат более 70 миллионов рублей за ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Господдержка предусмотрена для хозяйств, увеличивших свои посевные площади за счет возделывания брошенных земель. По областной программе им возмещают до 90% от затрат, понесенных при освоении брошенных земель.
"Важно по максимуму использовать земли, пригодные для сельского хозяйства. Из регионального бюджета на освоение брошенных земель в 2022 году выделены рекордные 71,5 миллиона рублей (в 2021 году — 27,5 миллиона). Субсидии получат 39 сельхозтоваропроизводителей. Мы проводим комплексную работу по поддержке сельскохозяйственной отрасли, и она дает отличные результаты. Аграрии добились рекордного урожая зерна, собрав более 1,7 миллиона тонн, значительно повысили урожай картофеля и овощей, масличных культур. Благодаря наращиванию объемов производства, а также господдержке сельхозпредприятия могут вкладывать больше средств в модернизацию агропромышленного комплекса, улучшать условия труда на селе, повышая продовольственную обеспеченность Кузбасса", — цитирует пресс-служба Цивилева.
С 2018 года по инициативе губернатора в Кузбассе активно увеличиваются посевные площади за счет ввода в оборот невостребованной пашни. С 2018 по 2021 годы было введено более 83 тысяч гектар. В 2021 году Сергей Цивилев поставил задачу за 2022-2024 годы ввести в сельскохозяйственный оборот еще 100 тысяч гектар неиспользуемых земель.
В 2022 году введено 45,6 тысяч гектар земель, аграрии всех муниципальных образований полностью выполнили план по вводу в оборот. Лидерами по восстановлению пашни стали селяне Прокопьевского, Тисульского, Яйского, Промышленновского и Крапивинского округов.
https://1prime.ru/Agriculture/20221221/839251682.html