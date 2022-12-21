КЕМЕРОВО, 21 дек — ПРАЙМ. Аграрии Кузбасса получат более 70 миллионов рублей за ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Росагролизинг" увеличил поставки сельхозтехники российским аграриям

Господдержка предусмотрена для хозяйств, увеличивших свои посевные площади за счет возделывания брошенных земель. По областной программе им возмещают до 90% от затрат, понесенных при освоении брошенных земель.

"Важно по максимуму использовать земли, пригодные для сельского хозяйства. Из регионального бюджета на освоение брошенных земель в 2022 году выделены рекордные 71,5 миллиона рублей (в 2021 году — 27,5 миллиона). Субсидии получат 39 сельхозтоваропроизводителей. Мы проводим комплексную работу по поддержке сельскохозяйственной отрасли, и она дает отличные результаты. Аграрии добились рекордного урожая зерна, собрав более 1,7 миллиона тонн, значительно повысили урожай картофеля и овощей, масличных культур. Благодаря наращиванию объемов производства, а также господдержке сельхозпредприятия могут вкладывать больше средств в модернизацию агропромышленного комплекса, улучшать условия труда на селе, повышая продовольственную обеспеченность Кузбасса", — цитирует пресс-служба Цивилева.

С 2018 года по инициативе губернатора в Кузбассе активно увеличиваются посевные площади за счет ввода в оборот невостребованной пашни. С 2018 по 2021 годы было введено более 83 тысяч гектар. В 2021 году Сергей Цивилев поставил задачу за 2022-2024 годы ввести в сельскохозяйственный оборот еще 100 тысяч гектар неиспользуемых земель.

В 2022 году введено 45,6 тысяч гектар земель, аграрии всех муниципальных образований полностью выполнили план по вводу в оборот. Лидерами по восстановлению пашни стали селяне Прокопьевского, Тисульского, Яйского, Промышленновского и Крапивинского округов.