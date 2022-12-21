МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 21 декабря составил 41,715 тысячи тонн на общую сумму 641,171 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Глава РЗС спрогнозировал объем экспорта зерна в сезоне 2022-2023

На торгах в среду было закуплено 18,36 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 290,139 миллиона рублей и 23,355 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 351,032 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,903 миллиона тонн зерна на сумму 43,768 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на 22, 23, 26 и 27 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.