ГД предложила рассмотреть вопрос об освобождении от налогов аграриев новых регионов
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также о введении льготного режима налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с этими территориями.
Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
"Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также введения льготного режима налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в регионах, граничащих с указанными субъектами Российской Федерации", — говорится в постановлении.
Помимо этого, Госдума предлагает кабмину рассмотреть возможность дополнительного снижения тарифов на перевозку сельхозпродукции железнодорожным транспортом.
Депутаты также предлагают рассмотреть вопрос об освобождении аграриев РФ "от уплаты входящих в стоимость дизельного топлива акцизов в объемах, необходимых для работы сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов, комбайнов), ввиду того что указанная техника не осуществляет перемещение по автомобильным дорогам общего пользования".
https://1prime.ru/Agriculture/20221221/839256346.html