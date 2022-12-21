МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также о введении льготного режима налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с этими территориями. Эксперимент по запуску исламского банкинга запустят в четырех регионах

Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

"Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также введения льготного режима налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в регионах, граничащих с указанными субъектами Российской Федерации", — говорится в постановлении.

Помимо этого, Госдума предлагает кабмину рассмотреть возможность дополнительного снижения тарифов на перевозку сельхозпродукции железнодорожным транспортом.

Депутаты также предлагают рассмотреть вопрос об освобождении аграриев РФ "от уплаты входящих в стоимость дизельного топлива акцизов в объемах, необходимых для работы сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов, комбайнов), ввиду того что указанная техника не осуществляет перемещение по автомобильным дорогам общего пользования".