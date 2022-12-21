МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, в котором рекомендовала правительству РФ принять ряд мер, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и сельских территорий. ГД предложила рассмотреть вопрос отмены налогов для аграриев новых регионов

В частности, кабмину в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году предлагается "уделить особое внимание достижению целевого варианта реализации Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, предусматривающего финансирование не менее 900 миллиардов рублей в год".

Для этого предлагается увеличить финансирование отраслевых госпрограмм — развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия; развития рыбохозяйственного комплекса; комплексного развития сельских территорий; эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

Госдума также предлагает рассмотреть вопросы о дополнительной господдержке развития хмелеводства в России и развития производства и глубокой переработки сельхозпродукции на Дальнем Востоке.

Особое внимание депутаты предлагают уделить вопросам импортозамещения продукции, приобретаемой аграриями, а также развитию сельского (аграрного) туризма и цифровых сервисов в области управления сельским хозяйством, господдержке малых форм хозяйствования.