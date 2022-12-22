МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку "зерновой сделки"

"Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило", — сказала Абрамченко в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос, в какие новые регионы мира и за какую валюту Россия поставляет зерно.

"Центробанк наш работает со всеми дружественными странами для того, чтобы применить этот механизм расчета в национальных валютах. То есть, в принципе, можно. Первый эксперимент оказался удачным", — добавила она.

Россия в настоящее время поставляет продовольствие в 150 стран, продолжила вице-премьер. "Это достаточно большое количество государств, и это государства, где больше всего растет численность населения. И эти страны дружественные по отношению к Российской Федерации", — заметила она. В МИД назвали сроки переговоров с ООН по "зерновой сделке" в очном формате

По ее словам, в 2022 году РФ уже экспортировала 21 миллион тонн продовольствия и 14,5 миллиона тонн удобрений. "То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запретов на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается. Сложно. Мы преодолеваем эти сложности", — заключила Абрамченко.

В июне она говорила журналистам, что Россия готова перейти к расчетам в национальных валютах с дружественными странами и уже ведет переговоры по этому вопросу.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев еще раньше, в мае, заявлял, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.