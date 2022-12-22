МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Продуктовая сделка сегодня реализуется в одностороннем порядке в соответствии с интересами Европейского союза, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Закупки зерна в госфонд в среду составили 41,715 тысячи тонн

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

"Как и говорил президент, сделка в одностороннем порядке на сегодняшний день реализуется в интересах Евросоюза", — отметила она в эфире телеканала НТВ.

Замглавы правительства напомнила, что по данным на 16 декабря в рамках "инициативы" было отправлено 561 судно, в основном в Европу. "6,4 миллиона тонн уехало в Евросоюз. В основном это кукуруза — 43%, если говорить о структуре, и 29% — это пшеница. И два с небольшим миллиона тонн в Турцию", — уточнила Абрамченко.

Кроме того, добавила зампред кабмина, российская сторона не может начать экспорт агропродукции, пока Россельхозбанк отключен от международной системы расчетов SWIFT.

По ее словам, российские дипломаты продолжают вместе с коллегами по ООН отстаивать интересы страны, "чтобы сделка была пакетная".

"Мы говорили нашим партнерам, что для Российской Федерации важно вывозить минеральные удобрения и продовольствие, потому что это товары, необходимые для беднейших стран, для наших традиционных партнеров. И здесь никакие ограничения не должны работать, мы должны иметь возможность беспрепятственно вывозить эти товары", — подчеркнула Абрамченко.