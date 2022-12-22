МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россия успешно поставила зерно в Турцию за рубли

"Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году — 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше — 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице — 92%, а по каким-то культурам — это сахарная свекла и картофель — положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", — сообщила вице-премьер.

По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки — например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК. Абрамченко заявила о реализации зерновой сделки в интересах Евросоюза

"Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", — заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении.

"Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", — добавила вице-премьер.