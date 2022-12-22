МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило распределение объемов тарифных квот, установленных на 2023 год Евразийской экономической комиссией по импорту РФ говядины и мяса домашней птицы, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство установило квоты на экспорт удобрений на январь-май

Согласно постановлению, объем тарифной квоты в отношении свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС) установлен в объеме 40 тысяч тонн, включая 29 тысяч тонн для поставок из Евросоюза и 11 тысяч — из других стран. В свою очередь, размер тарифной квоты в отношении замороженного мяса КРС составляет 530 тысяч тонн: по 60 тысяч — по США и Евросоюзу, 3 тысячи тонн — для Коста-Рики, 407 тысяч — по другим странам.

В свою очередь тарифная квота в отношении мяса домашней птицы и пищевых субпродуктов из нее (свежих, охлажденных или замороженных) установлена в объеме 364 тысячи тонн. Наибольший объем, 250 тысяч тонн, предусмотрен в отношении замороженных половин или четвертин тушек, ножек и кусков домашних кур, поставки замороженного мяса ограничены объемом 100 тысяч тонн, включая 80 тысяч из Евросоюза; на замороженное мясо и тушки индеек приходится 14 тысяч тонн.