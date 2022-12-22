МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия за неполный 2022 год снизила импорт яблок на 24%, или примерно на 200 тысяч тонн, которые вполне по силам восполнить отечественным производителям, говорится в сообщении Россельхознадзора. Абрамченко рассказала, каких семян не хватает в России

"По итогам 11,5 месяцев 2021 года объемы поставок равнялись 777 тысячам тонн, за аналогичный период 2022 года они сократились на 24%, до 592 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что в текущем году свои поставки в РФ снизили 12 из 20 стран – основных экспортеров яблок. "Открывшаяся таким образом ниша почти в 200 тысяч тонн в следующем году может быть занята отечественными компаниями, что приведет к росту внутреннего производства и еще более высоким результатам в рамках импортозамещения", — уверены в службе.

Там также отметили, что Молдавия, ведущий поставщик яблок в Россию, на протяжении последних четырех лет снижает поставки плодоовощной продукции: если в 2019 году страна экспортировала в Россию 355 тысяч тонн растительной продукции, из которых 250 тысяч тонн пришлось на яблоки, то к 6 декабря 2022 года было ввезено всего 215 тысяч тонн овощей и фруктов, в том числе 160 тысяч тонн яблок.

Между тем, наращивание объемов собственного производства и охвата освобождающейся ниши на рынке не должно препятствовать торговле безопасной продукцией с дружественными странами: по мнению Россельхознадзора, присутствие зарубежных товаров балансирует рынок, а конкурентные условия являются важным фактором для сдерживания роста цен.