МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Китая получили еще 33 российских предприятия по производству рыбопродукции, сообщается на сайте Россельхознадзора.

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"Главное таможенное управление Китая утвердило 33 предприятия по производству рыбопродукции для поставок в Китай", — говорится в сообщении.

Регистрация новых предприятий была осуществлена через китайскую информационную систему CIFER. Таким образом, сейчас 825 компаний из России имеют право поставок данной продукции на внутренний рынок Юго-Восточной Азии.

Сообщается также, что ГТУ КНР отменило ограничения на поставку в Китай рыбопродукции с девяти российских предприятий и судов, включая введенные в 2020 году в связи с выявлением коронавируса у персонала компаний.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в Китай.