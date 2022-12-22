МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Китая получили еще 33 российских предприятия по производству рыбопродукции, сообщается на сайте Россельхознадзора. Названы самые популярные уловки продавцов

"Главное таможенное управление Китая утвердило 33 предприятия по производству рыбопродукции для поставок в Китай", — говорится в сообщении.

Регистрация новых предприятий была осуществлена через китайскую информационную систему CIFER. Таким образом, сейчас 825 компаний из России имеют право поставок данной продукции на внутренний рынок Юго-Восточной Азии.

Сообщается также, что ГТУ КНР отменило ограничения на поставку в Китай рыбопродукции с девяти российских предприятий и судов, включая введенные в 2020 году в связи с выявлением коронавируса у персонала компаний.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в Китай.