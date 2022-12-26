МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Фасоль и лён масличный впервые начали возделывать в этом году аграрии Приамурья, сообщает пресс-служба региона. Кузбасские аграрии получат господдержку за ввод неиспользуемых земель

"Фасоль и лён масличный – новшества для амурских аграриев. В 2022 году эти новые для региона культуры начали возделывать сразу два сельхозпредприятия региона из Октябрьского и Серышевского районов", — говорится в сообщении.

По итогам уборочной кампании в этом году с амурских полей собрали 9,7 тысячи тонн овощей. Это на 74% превысило овощной урожай прошлого года. В частности, картофеля вырастили свыше 30 тысяч тонн, что на 86% больше по сравнению с прошлым годом.

Урожай зерновых культур тоже превысил показатели 2021 года. В этом году аграрии собрали 476 тысяч тонн, превысив уровень прошлого года на 3%. Кукурузы на зерно получили 159 тысяч тонн. Рост к прошлому году составил свыше 80%.