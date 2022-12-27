МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает стабильной нынешнюю ценовую конъюнктуру рынка сахара в РФ, но в случае необходимости может рассматривать различные варианты ее регулирования, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов, говорится в сообщении министерства. В ГД призвали сохранять баланс интересов при регулировании цен на сахар

"Рост производства, а также применение беспошлинного импорта сахара-сырца способствуют стабильной ценовой ситуации на этом рынке. На 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня на аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%. Таким образом в настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается там, министерство "в случае необходимости может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов".

Там также напомнили, что объем производства сахарной свеклы в текущем сезоне увеличился до порядка 48 миллионов тонн в бункерном весе. "На сегодняшний день, по данным Союзроссахара, переработано 38 миллионов тонн корнеплода, из которых уже произведено 5,2 миллиона тонн сахара. Прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 миллионов тонн сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей", — уточняет министерство.

Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара, что при росте оптовой стоимости сахара в первом квартале 2023 года выше 50-53 рублей за килограмм — в частности, производители связывали растущую динамику с ослаблением рубля, — существует вероятность появления нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, написала ранее во вторник газета "Ведомости".

Правительство в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня 2021 года, для масла — до 1 октября 2021 года.