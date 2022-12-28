КРАСНОДАР, 28 дек — ПРАЙМ. Исторический рекорд собранного урожая винограда в крае поспособствовал увеличению объемов винодельческой продукции на 17%, также в регионе в этом году открылись семь новых виноделен, сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Эксперт предрек снижение спроса на игристое в России

"Высокий урожай винограда дал толчок развитию винодельческой продукции – ее объем превысил 21 миллион декалитров, это на 17% больше, чем в прошлом году. Открылись новые крупные винодельни, с 35 до 42 увеличилось количество лицензированных винодельческих фермерских хозяйств", — сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на слова вице-губернатора.

В этом году край вышел на исторический рекорд – собрано 283 тысячи тонн винограда, что превышает 40% от всего валового сбора в стране, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на итоговом планерном совещании, отметив, что край внес весомый вклад в укрепление продовольственного суверенитета государства.

Кроме того, Коробка отметил, что в рамках импортозамещения была разработана программа в селекции и семеноводстве сахарной свеклы, заложено более 240 гектаров семенников сахарной свеклы.

"Что позволит в 2024 году получить отечественные семена для половины площади сева этой культуры и добиться урожая не ниже текущего года – 10,6 миллиона тонн", — добавил вице-губернатор.

Отмечается, что в начале года возникли сложности, связанные с санкционными ограничениями – приобретение оборудования, расходных материалов, ранее поставляемые странами ЕС.

"По многим позициям найдены новые поставщики. Там, где возможно, использовали отечественную альтернативу", — передает пресс-служба слова Коробки.

По данным краевой администрации, на поддержку малого и среднего агробизнеса было выделено 2 миллиарда рублей. Это позволило увеличить ставку на субсидирование за реализованное молоко и мясо, предусмотреть субсидии на строительство теплиц для выращивания ягод и возобновить социальные выплаты на организацию усадеб в малых сельских населенных пунктах.