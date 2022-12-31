МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Кабмин России утвердил тарифные квоты и ставки вывозных пошлин с новых территорий РФ сельхозпродукции, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Правительство выделит средства на объекты переработки сельхозпродукции

"Установить тарифные квоты на вывоз с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 декабря 2023 года (включительно), семян подсолнечника, масла подсолнечного, подсолнечного шрота на срок с 1 января по 31 августа 2023 года (включительно), помещаемых под таможенную процедуру экспорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство утвердило ставки ﻿﻿﻿вывозных таможенных пошлин на отдельные виды сельскохозяйственной продукции на срок с 1 января по 31 декабря 2023 года (включительно), вывозимые с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, согласно приложению № 2.