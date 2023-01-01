МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Животноводы РФ с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки – субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Фирмы и ИП будут получать бюджетные субсидии по единым правилам

Постановление, вносящее изменения в вопросы реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, подписал в декабре председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего на эту меру предусмотрено 600 миллионов рублей, сообщала пресс-служба кабмина.

Дополнительные меры поддержки производителей мяса крупного рогатого скота и в целом увеличение финансирование данного направления позволит нарастить объемы выпуска, заявляли в Минсельхозе. Действующие меры поддержки уже распространяются на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, птицеводческих репродукторов, объектов переработки, на приобретение кормов и ветпрепаратов.

Кроме того, в 2021 году в связи с эпизоотической ситуацией в мире была предусмотрена возможность пролонгации льготных инвесткредитов заемщикам, пострадавшим от вспышек АЧС и гриппа птиц, сообщало ранее министерство.

По данным Росстата, на конец ноября поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 17,7 миллиона голов, уменьшившись на 1,5% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2021 года, из него коров — 7,7 миллиона голов (на 1,1% меньше). На хозяйства населения приходилось 38,4% всего поголовья. По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляло 17,65 миллиона голов, уменьшившись по сравнению с 2020 годом на 2,1%.