МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Свыше 16 миллионов тонн зерна вывезли из Украины в рамках "продуктовой сделки", заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

Он написал на своей странице в твиттере, что благодаря "зерновому коридору" агропродукция была поставлена из украинских портов в страны по всему миру.

"Продуктовая" или "зерновая" сделка была заключена 22 июля между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Первая часть договоренностей касается вывоза продовольствия и удобрений из черноморских портов; вторая — снятия ограничений с российского экспорта.

Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, кроме того, большая часть поставок из Украины идет не в нуждающиеся страны, а в развитые государства.