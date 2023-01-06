АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. По "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

"Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся", — привел его слова телеканал TRT Haber.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.