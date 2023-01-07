МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Россия в 2022 году, несмотря на санкции, нарастила продовольственный экспорт в дружественные страны на четверть, власти надеются, что поставки будут расти и в наступившем году, рассказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. На низком старте. Что будет с ценами уже начиная с января

"Наш продовольственный экспорт в дружественные страны в 2022 году вырос на 25%, несмотря на все сложности", — сказала она.

Абрамченко пояснила, что Россия сейчас поставляет продовольствие в 150 стран и не испытывает проблем с покупателями. "Мы не видим сейчас какого-то напряжения со стороны покупателей. Есть технические сложности, связанные с санкциями, но нет политизированности с точки зрения "нет, мы не будем покупать российское", вот это — самое главное", — добавила она.

Вице-премьер отметила, что Россия продолжает взаимную торговлю и с Европой тоже, "но говорить о ней как о потенциально растущем рынке для сбыта российского продовольствия, конечно, нельзя". Юрист научил, как вернуть ненужный подарок в магазин

Она добавила, что власти надеются на сохранение тенденции. "Мы снова закладываем рост (экспорта продовольствия — ред.) просто потому, что, как я уже сказала, людей все больше, а доноров продовольствия больше не становится. Соответственно, мы уверенно смотрим в будущее. И того объема пахотных земель, что есть у нас сейчас, нам вполне достаточно и себя прокормить, и вывезти на экспорт", — заключила Абрамченко.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года. В конце ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов — на тот момент поставки уже превышали 33 миллиарда долларов.