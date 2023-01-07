МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Молдавская агропромышленность испытывает серьезные трудности, спасти отрасль может только вступление республики в Европейский Союз, считает глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Россия увеличила экспорт продовольствия в дружественные страны

"Двумя руками мы поддерживаем вступление в ЕС, это единственный способ спасти сельское хозяйство", — заявил он в эфире радио Vocea Basarabiei.

По словам Слусаря, поддержка европейских стран позволит Молдавии развивать сельское хозяйство, поскольку собственных ресурсов стране не хватает. Вместе с тем, подчеркнул глава ассоциации, власти должны приложить больше усилий для поддержки аграриев, перейдя от слов к действиям.

В прошлом году молдавские фермеры вышли на протесты из-за роста цен на топливо, удобрения и пестициды, а также проблем с экспортом продукции. Кишинев пообещал оказать поддержку сельскохозяйственной отрасли, однако конкретные меры так и не были приняты. В Молдавии оценили причины высокой инфляции в стране

Слусарь подчеркнул, что если ситуация не изменится в текущем году, фермеры вновь будут протестовать.

В июне 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в Союз. После этого в Молдавии провели заседание комиссии по евроинтеграции, на которой был затронут вопрос о необходимости реформ и адаптации законов под стандарты Евросоюза.