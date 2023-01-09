МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Около 930 тысяч кур в понедельник забьют в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. В Японии растет число обанкротившихся компаний

Накануне было выявлено большое количество мертвых птиц, последующий генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Это уже 56-й случай в стране с начала осенне-зимнего сезона.

Согласно данным газеты "Иомиури", которая также ссылается на министерство сельского хозяйства, был побит антирекорд 2020 года, когда за сезон в стране пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц из-за птичьего гриппа: за текущий сезон, который еще не закончился, уже уничтожено почти 10 миллионов кур – 9,98 миллиона.

В ставшем рекордным сезоне 2020 года было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии. В текущем сезоне – 56 случаев в 23 префектурах.