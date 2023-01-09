КАИР, 9 янв — ПРАЙМ. Торги зарубежной пшеницей на Египетской товарной бирже поспособствовали стабилизации цен на муку в стране, рассказал РИА Новости министр снабжения и внутренней торговли республики Али аль-Мусейлехи. Назван объем вывезенной по "зерновому коридору" агропродукции

Египетская товарная биржа заработала 27 ноября 2022 года, ее директор Ибрагим Ашмауи заявлял местным СМИ накануне открытия, что торги начнутся с российской пшеницы.

По словам главы ведомства, размещение импортной пшеницы на Египетской товарной бирже было направлено на стабилизацию цен на сырьевые товары на египетском рынке, в том числе с учетом последствий ситуации на Украине и ее "влияния на мировые поставки пшеницы".

"Это (торги импортной пшеницей) отразилось положительно, что привело к стабилизации цен на пшеницу на местном уровне, а также к стабилизации цен на муку", — сказал аль-Мусейлехи.

Он добавил, что республика планирует в 2023 году импортировать четыре миллиона тонн пшеницы и получить пять миллионов тонн местной.

Кроме того, отметил глава ведомства, кредиты, предоставленные Египту МВФ или Всемирным банком, управляются прозрачно, Кроме того, реформа системы субсидирования направлена на повышение ее эффективности.

Ранее в июне Всемирный банк предоставил стране кредита на 500 миллионов долларов для улучшения продовольственной безопасности и закупки импортной пшеницы.

По словам министра, его ведомство реализует государственную программу субсидий, согласно которой около 70 миллионов граждан страны обеспечиваются хлебопродуктами и 63 миллиона египтян — товарами первой необходимости.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим правительство арабской республики издало указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый.

Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортировал значительное количество зерна.