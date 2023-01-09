АНКАРА, 9 янв — ПРАЙМ. Лишь 5,4 процента продукции, вывезенной по "зерновому коридору", поступило в нуждающиеся страны, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. Эксперты предсказали серьезное падение урожая зерна на Украине

По его словам, на данный момент в рамках "продуктовой сделки" было поставлено почти 17 миллионов тонн зерновых и продовольствия.

"Доля зерна, поступающего в наименее развитые страны, составила всего 5,4%", — цитирует министра телеканал A Haber.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года подписали пакет документов и заключили так называемую "зерновую" или "продуктовую" сделку. Первая часть договоренностей касается вывоза продукции из черноморских портов на Украине, вторая – снятия барьеров для российского экспорта.

Москва неоднократно заявляла, что сделка не выполняется в должной мере, большая часть поставок идет в развитые страны, а ограничения для экспорта из РФ все еще остаются в силе.