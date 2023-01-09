МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не рассматривает перенос даты начала обязательного предоставления сведений в федеральную государственную информационную системы (ФГИС) "Зерно" для переработчиков зерна, сообщили в пресс-службе министерства. Египетский министр оценил результат торгов импортным зерном на бирже страны

Сроки вступления в силу требований по обязательному внесению сведений установлены постановлением правительства РФ от 9 октября 2021 года: в частности, согласно этому документу, переработчики обязаны вносить в систему информацию с 1 марта 2023 года. "Минсельхоз не рассматривает вопрос переноса этого срока. Риски перебоев в поставках продукции отсутствуют", — сообщили в пресс-службе министерства.

Как написала в понедельник газета "Известия", ассоциация "Русбренд" обратилась в Минсельхоз с просьбой перенести на 1 сентября 2023 года требования по внесению сведений во ФГИС "Зерно" для переработчиков зерна в связи с тем, что это может сказаться на поставках продуктов переработки — например, частично могут исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы.

"В настоящее время ФГИС "Зерно" функционирует стабильно и позволяет проводить все необходимые операции. Стоит отметить, что с 1 января 2023 года начнется этап добровольной работы в системе. При этом уже сейчас значительная часть участников рынка переработки заносит информацию о муке, крупе и другой продукции, оформляет документы, настраивает бизнес-процессы", — сообщили в Минсельхозе.

Там подчеркнули, что оператор ФГИС "Зерно" — ФГБУ "Центр Агроаналитики" — заблаговременно начал обучение участников второго этапа, среди которых как переработчики, так и потребители зерна и продуктов его переработки.

ФГИС "Зерно" предназначена для сбора и анализа информации о производстве зерна и продуктов его переработки, об их перевозке, хранении и утилизации, обеспечивая прослеживаемость партий зерна (включая семена масличных культур) и основных продуктов его переработки, в том числе при закупках в интервенционный госфонд. Регистрация и внесение в нее информации об урожае с 1 сентября стали обязанностью для участников зернового рынка, с 1 января 2023 года сведения о продуктах переработки зерна будут предоставляться на добровольной основе, а с 1 марта — в обязательном порядке.