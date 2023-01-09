МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. РФ по итогам прошедшего года собрала рекордный урожай плодов и ягод — по предварительным данным, их сбор в организованном секторе составил 1,5 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз назвал объем финансирования федпроекта по картофелю и овощам

"В прошлом году аграрии обновили рекорд по их производству, собрав, по предварительным данным, более 1,5 миллионов тонн продукции в организованном секторе. Это на 5% выше показателя 2021 года", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что садоводство в РФ — одно из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост.

"Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников – в 2022 году это порядка 11 тысяч гектаров. Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта", — говорится в сообщении. Названы самые популярные продукты в несетевой рознице

Традиционные лидеры в этом сегменте — Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. А к основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики, уточняет министерство.

"Минсельхоз России оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования", — говорится в сообщении.