КРАСНОДАР, 9 янв — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в этом году производство винодельческой продукции в крае увеличится на 20%, что связано с закладкой молодых виноградников на площади до 30,2 тысячи гектаров. Власти Кубани сообщили о росте объемов производства молока

"Работа по стратегическим направлениям должна привести к тому, что площадь мелиоративного комплекса в 2023 году расширится на 4,5 тысяч гектар, виноградников – до 30,2 тысяч гектар, соответственно на 20% увеличится производство винодельческой продукции", — передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Кроме того, на Кубани заложат около 1,6 тысячи гектаров новых садов, а производство отечественных саженцев плодовых и ягодных культур возрастет до 7,5 миллиона штук, добавляют в краевой администрации.

Отмечается, что за счет реализации программы импортозамещения в семеноводстве, в этом году аграрии рассчитывают получить 120 тысяч посевных единиц отечественных семян сахарной свеклы, что позволит засеять ими в 2024 году 92 тысячи гектаров посевов.

Глава региона подчеркнул, что приоритетным остается развитие животноводства: наращивание объемов производства молока, мяса. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что дойное стадо вырастет еще на 4 тысячи голов, добавляют в пресс-службе.

"В Новокубанском районе запустим два корпуса на 320 голов, в Тбилисском – на 600. В Каневском районе начнут строить молочный комплекс на 1,8 тысяч коров с производством 19 тысяч тонн молока. Введение в эксплуатацию только этих животноводческих комплексов ежегодно будет давать около 25 тысяч тонн молока", – отмечает Коробка.