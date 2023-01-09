КАИР, 9 янв — ПРАЙМ. Египет намерен в 2023 году импортировать 4 миллиона тонн пшеницы для субсидируемого государством производства хлеба, заявил РИА Новости министр снабжения и внутренней торговли страны Али аль-Мусейлехи. Цены на пшеницу в США показали рекордное снижение за шесть месяцев

"Ежегодное потребление пшеницы (для субсидируемого государством производства хлеба — ред.) в Египте оценивается в 9 миллионов тонн, в текущем году планируется получить 5 миллионов тонн местной пшеницы и импортировать 4 миллиона тонн", — сказал аль-Мусейлехи.

Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.