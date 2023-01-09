Египет планирует импортировать четыре миллиона тонн пшеницы в 2023 году
Министр аль-Мусейлехи: Египет хочет ввезти четыре миллиона тонн пшеницы для хлеба в 2023 году
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КАИР, 9 янв — ПРАЙМ. Египет намерен в 2023 году импортировать 4 миллиона тонн пшеницы для субсидируемого государством производства хлеба, заявил РИА Новости министр снабжения и внутренней торговли страны Али аль-Мусейлехи.
"Ежегодное потребление пшеницы (для субсидируемого государством производства хлеба — ред.) в Египте оценивается в 9 миллионов тонн, в текущем году планируется получить 5 миллионов тонн местной пшеницы и импортировать 4 миллиона тонн", — сказал аль-Мусейлехи.
Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.