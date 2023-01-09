МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Грузия по итогам 2022 года стала крупнейшим импортером российской муки, за год ее закупки этой продукции выросли в 4,7 раза в физическом выражении, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ. Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

"Крупнейшим импортером российской муки стала Грузия, которая по состоянию на 25 декабря увеличила закупки в 4,7 раза в физическом выражении, до 202 тысяч тонн, и в шесть раз в денежном. На протяжении многих лет Россия является основным поставщиком пшеницы и пшеничной муки в Грузию, однако до июля 2021 года доля муки была незначительна", — сообщается в материалах.

Кратно нарастил закупки Ирак, второй импортер российской муки в 2022 году: экспорт туда за неполные 12 месяцев вырос в 12 раз, до 158 тысяч тонн, а замыкает топ-3 Афганистан, импортировавший 131 тысячу тонн российской муки, или в 4,9 раза больше, чем год назад.

В топ-5 импортеров также вошли Турция: туда отгружено 78 тысяч тонн муки, тогда как за весь прошлый год объем составлял менее 1 тысячи тонн. На пятом месте среди покупателей – Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза, до 43 тысячи тонн.

"Впервые российская мука поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры в экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении – Республика Северная Осетия, Ставропольский край и Москва", — сообщается в материалах.

Так также указывается, что с 1 января по 25 декабря, на основании данных по ЕАЭС за январь-октябрь, РФ экспортировала 881 тысячу тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки — в 3,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. Начиная с апреля ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тысяч тонн, а в июне перешагнули отметку в 100 тысяч тонн, добавляют в "Агроэкспорте".