МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует соблюдение торгово-сбытовых политик крупнейшими производителями минеральных удобрений РФ, аграрии обеспечены этой продукцией в полном объеме и по доступным ценам, заявил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФАС согласовала цены на первый российский дженерик для лечения эпилепсии

"Совместно с коллегами из министерств разработана торгово-сбытовая политика, которая учитывает порядок формирования цен на удобрения, порядок индексации таких цен, предельные объемы вознаграждения дистрибьюторов. В результате такие торгово-сбытовые политики утверждены крупнейшими производителями минеральных удобрений, и Федеральная антимонопольная служба обеспечивает контроль за соблюдением", — сказал Шаскольский.

"В результате у нас сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме минеральными удобрениями по доступным ценам", — подчеркнул он.

Шаскольский также отметил, что ФАС контролирует порядок выделения аграриям субсидий из бюджета. Например, за последнее время было выдано порядка 35 предупреждений различным органам, которые должны обеспечить недискриминационный доступ сельхозпроизводителей к таким субсидиям.

"Рынок производства продовольственных товаров у нас хорошо развит, это высококонкурентный рынок с большим количеством участников. Поэтому в этой части работа Федеральной антимонопольной службы направлена на меры, которые способствуют увеличению урожая и объемов производства", — сказал глава ведомства.