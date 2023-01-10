МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор принял меры для предотвращения выпуска в обращение некачественной и опасной зерновой продукции, выявленной в ходе мониторинга, проводившегося в России в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ведомство в начале недели сообщило, что в 2022 году было проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки.

В пресс-службе уточнили информацию по некачественной и опасной продукции — не 15,3% (по оценке РИА Новости накануне), а 9,2% в исследованных объемах. "По предварительным данным подведомственным ФГБУ "Центр оценки качества зерна" за 2022 год в отечественной и импортной зерновой продукции было выявлено более 6 миллионов тонн зерна, несоответствующего требованиям ТР ТС 015-2011 "О безопасности зерна", что составило 9,2% в исследованных объемах", — заявили в ведомстве.

"По всем партиям выявленной некачественной и опасной продукции в рамках контрольно-надзорных мероприятий Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняты меры к недобросовестным сельхозтоваропроизводителям в рамках законодательства Российской Федерации, направленные на предотвращение выпуска в обращение несоответствующей продукции", — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Мониторинг растениеводческой продукции по показателям качества и безопасности, а также карантинного фитосанитарного состояния проводится ведомством на постоянной основе, добавили в пресс-службе. Это необходимо для того, чтобы не допустить на потребительский рынок опасную и некачественную продукцию.