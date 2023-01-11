МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские аграрии в 2022 году закупили порядка 5 миллионов тонн минеральных удобрений, это на 8,1% выше, чем в 2021 году, и является рекордным показателем с 1993 года, сообщает Минсельхоз. РЖД поставили исторический рекорд по перевозке контейнеров в 2022 году

"В прошлом году российские сельхозтоваропроизводители приобрели порядка 5 миллионов тонн минудобрений в действующем веществе, что на 8,1% выше уровня предыдущего года и является рекордным показателем с 1993 года", — говорится в сообщении министерства.

Наибольший объем приобретен аграриями Рязанской области (125,5% к плану), Новосибирской области (121,1%), Алтайского края (120,1%) и Курской области (114,8%). Министерство отмечает, что уровень внесения минудобрений в среднем по стране вырос, по предварительным данным, до 60 килограммов на 1 гектар посевной площади против 55 килограммов на гектар в 2021 году.

Увеличение объемов внесения минеральных удобрений является одной из ключевых задач для повышения урожайности сельхозкультур и их валовых сборов. Так, РФ в 2022 году обновила рекорд по производству зерна — 150,985 миллиона тонн, включая также рекордные 102,651 миллиона тонн пшеницы в чистом весе, согласно первой оценке Росстата. Кроме того, достигнут новый рекорд по сбору масличных культур — 25,65 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса — на 10,8% выше, чем в прошлом году.

"Правительство уделяет особое внимание сохранению доступности минеральных удобрений для аграриев. Для этого продолжает действовать специальный комплекс мер, включая экспортные квоты на отдельные виды продукции и фиксацию цен. Кроме того, Минсельхозом совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок минудобрений до конца мая 2023 года", — напоминает министерство.

Кабмин в конце декабря продлил квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений: они будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года, общий объем квоты составит чуть более 11,8 миллиона тонн. Аналогичные меры действовали с мая 2022 года, общий объем экспортной квоты в 2022 году составил около 15 миллионов тонн.

Предельные цены минеральных удобрений в 2022 году формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную "индексацию" — на 5% с 1 июня, на 5-10% — с 1 сентября и на 8,4-8,6% — с 1 декабря. В начале ноября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в 2022 году не будет, а соответствующее решение перенесено на 2023 год.