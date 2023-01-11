МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доля экспорта аграрного сектора Украины за 2022 год составила 53% на общую сумму более 23 миллиардов долларов, став гарантом валютных поступлений, заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Премьер Украины назвал основные источники финансирования экономики страны

"Аграрный сектор стал основой украинского экспорта и соответственно гарантом валютных поступлений от торговли. Четыре из топ-пять позиций товаров, которые Украина в прошлом году продавала, заняли продовольственные и сельхозтовары. Аграрная часть составила 53% от всего экспорта в 2022 году. Общая стоимость продукции более 23 миллиардов долларов", — сказал Высоцкий в эфире общенационального марафона "Единые новости".

По его словам, Украина экспортирует не только сырье, но и продукты переработки, так увеличились показатели экспорта животноводческой продукции в ЕС, в частности, мяса птицы и яиц. Он отметил, что у Украины есть абсолютный рекорд по продаже молочной продукции в Европу, также наблюдается рост экспорта биоэтанола в ЕС, который в основном вырабатывается из кукурузы, уточнил чиновник. При этом добавил, что в этом направлении украинские предприятия продолжают работать.

Ранее Высоцкий сообщал, что Украина постепенно переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной, более активно развивается сфера альтернативных источников энергии (биоэтанол, биогаз, биометан), а также переработка зерновых культур.

Начиная с 4 июня Евросоюз сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую с Украины, что значительно облегчило доступ на европейский рынок. Украина в 2022 году изменила ключевых европейских партнеров в торговле агропродукцией, новыми партнерами стали Болгария, Венгрия и Румыния, в тоже время Франция вышла из этого списка, сообщал ранее замглавы директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.