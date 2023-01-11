МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 10 января выловили 79,2 тысячи тонн водных биологических ресурсов, на 16,5% выше уровня на ту же дату в прошлом году, говорится в сообщении Росрыболовства. Саудовская Аравия увеличила число российских поставщиков краба

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга к 10 января 2023 года российские рыбаки добыли 79,2 тысячи тонн – на 16,5% больше уровня предыдущего года", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем вылова увеличился на 27%, до 68,8 тысячи тонн. На промысле минтая добыто 51,7 тысячи тонн — на 46,6% больше уровня 2022 года, трески – 1,9 тысячи тонн, практически на уровне 2022 года, сельди – 9,1 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 5,1 тысячи тонн, в том числе трески добыто 3,5 тысячи тонн, пикши – 1,4 тысячи. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто почти в два раза больше — 1,8 тысячи тонн: в частности, на промысле шпрота вылов составил 1,3 тысячи тонн, на 30% больше уровня 2022 года, балтийской сельди – 0,5 тысячи тонн, на 10,7% меньше.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 24% — до 0,7 тысячи тонн; при этом на промысле хамсы добыто на 24,5% больше уровня 2022 года — 0,66 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне освоено на 45% больше аналогичного показателя 2022 года — 1,4 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 1,4 тысячи тонн.