МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Агроэкспорт" назвал крупнейшего импортера российской муки

"19 января 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России", — говорится в сообщении.

Там добавляется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 года

Прием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года.

"Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.