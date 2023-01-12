МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россия способна покрыть до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и поставить ему до 3,5 миллиона тонн в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года), сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. В России приняли меры для предотвращения выпуска некачественного зерна

"Всего Россия может поставить в Алжир до 3,5 миллиона тонн, обеспечив более 40% потребности Алжира в импорте мукомольной пшеницы в текущем сезоне", — сказала она и напомнила, что Франция вплоть до 2021 года являлась главным поставщиком мукомольной пшеницы на рынок Алжира, но год назад государство отказалось от импорта французской пшеницы по политическим соображениям.

"Алжир — крупный импортер мукомольной пшеницы. По данным USDA, в сезоне 2022-2023 сельхозгода он занимает пятое место в мировом рейтинге импортеров пшеницы и может ее закупить 8,2 миллиона тонн. А отказ от поставок французской пшеницы привел к тому, что со стороны Алжира резко вырос спрос на российскую", — пояснила Тюрина.

Согласно РЗС, в первой половине 2022-2023 сельхозгода Алжир получил от России 1,75 миллиона тонн пшеницы — в 5,2 раза больше, чем за тот же период прошлого сезона. Таким образом, пояснила Тюрина, сейчас Алжир занимает пятое место в рейтинге импортеров российской пшеницы. Ранее среди поставщиков пшеницы в это государство Россия занимала седьмое место, а сами поставки были нестабильными – максимально в 2021 году было поставлено 330 тысяч тонн. Эксперты предсказали серьезное падение урожая зерна на Украине

Тюрина также напомнила, что межотраслевой зерновой комитет Алжира в конце прошлого года пересмотрел требования к импортируемой из РФ пшенице мягких сортов, увеличив до 1% с 0,5% уровень повреждения клопом-черепашкой зерен в поставляемой партии.

"Снижение требований по показателю поврежденности клопом-черепашкой стимулирует дальнейший рост экспорта из России: если в первом полугодии текущего сезона мы поставили 1,75 миллиона тонн, то во втором полугодии потенциал составляет примерно столько же и даже больше – до 2 миллионов тонн", — заключила Тюрина.

Напряженность в отношениях Алжира и Франции возникла в октябре 2021 года. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого цитировала газета Le Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана". В ответ на такие, по словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, "безответственные" высказывания, африканское государство отозвало из Парижа своего посла и закрыло свое воздушное пространство для французских военных самолетов.