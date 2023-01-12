МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ следит за ситуацией по транспортировке зерна, в частности, из Крыма, где для вывоза организованы дополнительные железнодорожные маршруты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В Крыму пройдут тестовые испытания электромобиля УАЗ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустина с просьбой оказать содействие в выделении вагонов для вывоза на экспорт зерна и масличных из Крыма в порт Новороссийска, а также для переработки на маслозаводах в других регионах, поскольку взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки, написало в четверг издание "Коммерсантъ".

"В настоящий момент реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойный вывоз зерновых и масличных из Республики Крым. В частности, организованы дополнительные железнодорожные маршруты, позволяющие сократить сроки доставки и удешевить ее стоимость", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Минсельхоз, с учетом объема валового сбора урожая в текущем году, на постоянной основе отслеживает ситуацию по транспортировке зерна.

Россия в 2022 году обновила рекорд по производству зерна — 150,985 миллиона тонн, включая также рекордные 102,651 миллиона тонн пшеницы в чистом весе, согласно первой оценке Росстата. Кроме того, достигнут новый рекорд по сбору масличных культур — 25,65 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса — на 10,8% выше, чем в прошлом году.

Урожай зерновых в Крыму в 2022 году составит 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – 200 тысяч тонн, выше на 37%, сообщал в конце декабря глава республики Сергей Аксенов.