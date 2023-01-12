БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Цены сельхозпроизводителей в Евросоюзе, по первой оценке, увеличилась за прошлый год в среднем на 24%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Власти утвердили квоты для вывоза сельхозпродукции из новых регионов

"Данные Евростата показывают, что средняя цена сельскохозяйственных товаров в целом (выпуск продукции) в ЕС увеличилась на 24% в период с 2021 года по 2022 год", — говорится в сообщении. Как уточняется в материалах Евростата, речь идет о первой оценке индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции в ЕС за 2022 году.

Сильнее всего подорожали крупы — на 45%, яйца — на 43%, и молоко — на 31%.

"Подорожание произошло на все группы товаров, за исключением фруктов — минус 3%", — говорится в сообщении.