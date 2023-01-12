МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ с 19 января проводит отбор заявок для компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, согласно бюджету, на эти цели будет направлено 7 миллиардов рублей, говорится в материалах министерства. Минсельхоз назвал объем финансирования федпроекта по картофелю и овощам

"Отбор проводится в 2023 году в следующие сроки: дата и время начала подачи заявок на участие в отборе — 19 января 2023 года, 9.00 часов (по московскому времени), дата и время окончания подачи заявок на участие в отборе — 1 ноября 2023 года, 18.00 часов (по московскому времени)", — говорится в материалах Минсельхоза.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года на финансовое обеспечение субсидий предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 миллиардов рублей. В прошлом году этот объем составлял 6 миллиардов рублей, а в 2024 году запланирован в 8 миллиардов рублей.

Поддержка предоставляется при транспортировке железнодорожным, автомобильным или водным видом транспорта, для воздушного транспорта затраты не возмещаются.

Компенсация возможна при транспортировке животных, мяса и пищевых мясных субпродуктов, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, живых растений, луковиц, злаков, жиров и масел животного и растительного происхождения, сахара и кондитерских изделий, какао и продуктов из него, продуктов переработки овощей и фруктов. В этом списке также алкогольные и безалкогольные продукты, остатки и отходы пищевой промышленности, органические химические вещества, белковые вещества и необработанные шкуры.

Агентом правительства по предоставлению субсидий является Российский экспортный центр. Получатели поддержки — юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ и являющиеся производителями или поставщиками перевозимой продукции. Затраты организации при осуществлении транспортировки продукции по договорам поставки должны превышать размер запрашиваемой субсидии не менее чем в три раза.