МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских агрохолдингов — Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева — в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличил производство сахара на 28%, до 500 тысяч тонн, говорится в сообщении агрохолдинга. Эксперты ИКАР ожидают роста производства сахара в сезоне 2022-2023

"Выпущено более 500 тысяч тонн сахара – на 28% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

В целом в 2022 году с площади 42 тысяч гектаров было собрано 2,392 миллиона тонн сахарной свеклы, на 13% выше прошлого года; урожайность в среднем составила 568,2 центнера с гектара, добавили там.

"Всего четыре завода агрохолдинга переработали 3,6 миллиона тонн сахарной свеклы, в том числе собственный урожай. В сезоне 2022 года по выходу сахара наши заводы вошли в пятерку лидеров Краснодарского края. Складской запас сахара на начало 2023 года составил 250 тысяч тонн", — приводятся также в собщении словам замгендиректора по пищевым производствам "Агрокомплекса" Юрия Ейбоженко.

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева (бренды "Агрокомплекс Выселковский", "Николаевские сыроварни", Labinsk Beef) объединяет 30 сельхозпредприятий и более 600 розничных магазинов, среди направлений его деятельности — животноводство, растениеводство, производство молока, мясной продукции, сахара. "Агрокомплекс" принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.