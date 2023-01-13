МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Импорт сои в Китай в декабре вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Покупатели наращивали запасы на фоне ограниченного предложения. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление КНР. Во вторник зерновые и соя в США снизились в цене

Согласно представленным данным, объем импорта сои в Китай в декабре составил 10,56 млн тонн, что является самым высоким месячным показателем с июня 2021 года. В течение нескольких предыдущих месяцев поставки сои в страну были ниже, чем ожидалось, и это спровоцировало повышение цен на сою и соевые продукты на внутреннем рынке до рекордных уровней.

Однако импорт сои в Китай в 2022 году в целом сократился на 5,6% по сравнению с 2021 годом и составил 91,8 млн тонн. Падение показателя наблюдается второй год подряд, отметили в таможенном управлении.

Прошлый год оказался весьма турбулентным для рынка сои, тогда как стремительный рост мировых цен и логистические проблемы негативно отразились на импорте.

"Сложно оценить спрос в условиях подобной волатильности, и импортеры воздерживались от покупок крупных партий до тех пор, пока баланс на рынке не изменился в сторону относительно ограниченного предложения", — отметил Дарин Фридерикс, один из основателей Sitonia Consulting.